SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NUMBERS
Tobore Ojenikoh

NUMBERS

Tobore Ojenikoh
0 avis
24 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 151%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 602
Bénéfice trades:
2 507 (69.60%)
Perte trades:
1 095 (30.40%)
Meilleure transaction:
416.76 EUR
Pire transaction:
-41.87 EUR
Bénéfice brut:
9 739.49 EUR (282 604 pips)
Perte brute:
-4 281.93 EUR (198 484 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (43.55 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 378.65 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.85%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
98
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
6.83
Longs trades:
2 262 (62.80%)
Courts trades:
1 340 (37.20%)
Facteur de profit:
2.27
Rendement attendu:
1.52 EUR
Bénéfice moyen:
3.88 EUR
Perte moyenne:
-3.91 EUR
Pertes consécutives maximales:
30 (-799.25 EUR)
Perte consécutive maximale:
-799.25 EUR (30)
Croissance mensuelle:
10.62%
Prévision annuelle:
130.85%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.53 EUR
Maximal:
799.34 EUR (8.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.65% (810.75 EUR)
Par fonds propres:
0.41% (26.25 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3602
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 84K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +416.76 EUR
Pire transaction: -42 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +43.55 EUR
Perte consécutive maximale: -799.25 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.27 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire