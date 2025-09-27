SignauxSections
Abdulhadi Darwish

Agora

Abdulhadi Darwish
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 46%
OneRoyal-Real
1:10
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 034
Bénéfice trades:
520 (50.29%)
Perte trades:
514 (49.71%)
Meilleure transaction:
203.76 USD
Pire transaction:
-66.87 USD
Bénéfice brut:
2 687.69 USD (262 841 pips)
Perte brute:
-2 081.61 USD (191 808 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (27.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
203.76 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
154
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.64
Longs trades:
726 (70.21%)
Courts trades:
308 (29.79%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
5.17 USD
Perte moyenne:
-4.05 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-121.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-195.13 USD (8)
Croissance mensuelle:
40.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
84.66 USD
Maximal:
369.45 USD (20.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.44% (369.45 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1016
EURUSD 4
GBPAUD 3
EURJPY 3
EURAUD 2
GBPNZD 2
GBPCAD 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 597
EURUSD -6
GBPAUD -13
EURJPY 17
EURAUD 13
GBPNZD 5
GBPCAD 0
GBPUSD -2
USDJPY -8
GBPJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 70K
EURUSD -239
GBPAUD -1.1K
EURJPY 1.4K
EURAUD 1K
GBPNZD 420
GBPCAD 19
GBPUSD -177
USDJPY -593
GBPJPY 195
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +203.76 USD
Pire transaction: -67 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +27.55 USD
Perte consécutive maximale: -121.12 USD

