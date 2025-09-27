SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AlfaXalil
Khalil' Khamdullin

AlfaXalil

Khalil' Khamdullin
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
AlfaForexRU-Real
1:40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
19 (35.18%)
Perte trades:
35 (64.81%)
Meilleure transaction:
6 714.28 RUB
Pire transaction:
-2 831.31 RUB
Bénéfice brut:
24 351.02 RUB (23 102 pips)
Perte brute:
-33 927.45 RUB (11 147 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (3 197.37 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
6 714.28 RUB (1)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.84%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
22 (40.74%)
Courts trades:
32 (59.26%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-177.34 RUB
Bénéfice moyen:
1 281.63 RUB
Perte moyenne:
-969.36 RUB
Pertes consécutives maximales:
14 (-12 916.00 RUB)
Perte consécutive maximale:
-12 916.00 RUB (14)
Croissance mensuelle:
3.54%
Prévision annuelle:
42.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16 089.24 RUB
Maximal:
20 888.05 RUB (10.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.20% (20 888.05 RUB)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 12
USDCHFrfd 8
NZDUSDrfd 7
AUDUSDrfd 7
USDCADrfd 7
USDJPYrfd 5
GBPUSDrfd 4
#SPX 2
EURGBPrfd 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd -129
USDCHFrfd -149
NZDUSDrfd -23
AUDUSDrfd 71
USDCADrfd 2
USDJPYrfd 15
GBPUSDrfd 80
#SPX 17
EURGBPrfd -42
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd -1.6K
USDCHFrfd -2.9K
NZDUSDrfd -212
AUDUSDrfd 710
USDCADrfd 298
USDJPYrfd 3.2K
GBPUSDrfd 3.6K
#SPX 9K
EURGBPrfd -173
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 714.28 RUB
Pire transaction: -2 831 RUB
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +3 197.37 RUB
Perte consécutive maximale: -12 916.00 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.28 11:24
Share of trading days is too low
2025.09.28 11:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 10:25
Share of trading days is too low
2025.09.28 10:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.27 18:51
Trading operations on the account were performed for only 30 days. This comprises 3.13% of days out of the 960 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 18:51
80% of trades performed within 19 days. This comprises 1.98% of days out of the 960 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 18:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AlfaXalil
30 USD par mois
-5%
0
0
USD
190K
RUB
17
0%
54
35%
100%
0.71
-177.34
RUB
10%
1:40
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.