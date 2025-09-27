- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|72
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
Présentation du Signal – Objectif : Liberté Financière
🎯 Objectif du signalCe signal a été conçu avec une ambition simple et réaliste :➡️ Remplacer progressivement un salaire classique d’ici 2 ans, grâce à un système de trading semi-automatisé, discipliné et rigoureusement testé.
⚙️ Philosophie de trading
📊 Stratégie orientée vers la croissance régulière du capital
🔄 Optimisation dynamique des lots selon l'évolution du compte
❌ Aucune martingale – ❌ Aucun scalping agressif
📉 Drawdown modéré et contrôlé (robot calibré en "Risque moyen")
✅ Suivi du marché en continu – stratégie adaptée aux conditions réelles
💼 Pour qui est fait ce signal ?
✔️ Pour les investisseurs souhaitant une source de revenus passifs✔️ Pour ceux qui visent l'indépendance financière à moyen terme✔️ Pour ceux qui préfèrent la stabilité et la régularité aux coups de poker
💶 Recommandations à l'abonné
💰 Capital conseillé de départ : 100
€ minimum
⚖️ Levier recommandé : 1:500
✅ Copier les trades avec gestion automatique des lots (par MQL5)
🔒 Idéalement utiliser un broker avec exécution rapide et fiable
📈 Attendre les résultats sur le long terme — pas de miracle overnight
🔒 Sécurité et gestion du risque
Le signal intègre une stratégie d'augmentation de lot progressive, adaptée au capital réel.➡️ Plus le compte grandit, plus les lots montent sans jamais dépasser un niveau de risque cohérent.
🗓️ Projection à 2 ans (objectif indicatif)
📈 Capital initial : 3 000 €
🚀 Objectif mensuel moyen : 20 à 100%*🔁 Résultat visé : remplacer un salaire mensuel stable en 18–24 mois(*Performance passée ≠ garantie future)