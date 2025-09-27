SignauxSections
Hassan Ichatouhane

Royal Gold sk

Hassan Ichatouhane
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 72%
FPMarketsLLC-Live4
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
177
Bénéfice trades:
92 (51.97%)
Perte trades:
85 (48.02%)
Meilleure transaction:
14.60 USD
Pire transaction:
-6.90 USD
Bénéfice brut:
257.76 USD (18 282 pips)
Perte brute:
-186.06 USD (11 220 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (34.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.35 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
2.28
Longs trades:
104 (58.76%)
Courts trades:
73 (41.24%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
0.41 USD
Bénéfice moyen:
2.80 USD
Perte moyenne:
-2.19 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-8.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-12.36 USD (5)
Croissance mensuelle:
71.70%
Algo trading:
44%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
31.40 USD (17.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.56% (31.40 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 177
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 72
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.60 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +34.35 USD
Perte consécutive maximale: -8.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Présentation du Signal – Objectif : Liberté Financière

🎯 Objectif du signalCe signal a été conçu avec une ambition simple et réaliste :➡️ Remplacer progressivement un salaire classique d’ici 2 ans, grâce à un système de trading semi-automatisé, discipliné et rigoureusement testé.


⚙️ Philosophie de trading

📊 Stratégie orientée vers la croissance régulière du capital

🔄 Optimisation dynamique des lots selon l'évolution du compte

❌ Aucune martingale – ❌ Aucun scalping agressif

📉 Drawdown modéré et contrôlé (robot calibré en "Risque moyen")

✅ Suivi du marché en continu – stratégie adaptée aux conditions réelles


💼 Pour qui est fait ce signal ?

✔️ Pour les investisseurs souhaitant une source de revenus passifs✔️ Pour ceux qui visent l'indépendance financière à moyen terme✔️ Pour ceux qui préfèrent la stabilité et la régularité aux coups de poker


💶 Recommandations à l'abonné

💰 Capital conseillé de départ : 100

€ minimum

⚖️ Levier recommandé : 1:500

✅ Copier les trades avec gestion automatique des lots (par MQL5)

🔒 Idéalement utiliser un broker avec exécution rapide et fiable

📈 Attendre les résultats sur le long terme — pas de miracle overnight


🔒 Sécurité et gestion du risque

Le signal intègre une stratégie d'augmentation de lot progressive, adaptée au capital réel.➡️ Plus le compte grandit, plus les lots montent sans jamais dépasser un niveau de risque cohérent.

🗓️ Projection à 2 ans (objectif indicatif)

📈 Capital initial : 3 000 €

🚀 Objectif mensuel moyen : 20 à  100%*

🔁 Résultat visé : remplacer un salaire mensuel stable en 18–24 mois(*Performance passée ≠ garantie future)
Aucun avis
2025.09.28 10:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.28 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 15:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.27 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
