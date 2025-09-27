SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Jagat Forex PRO
Tomi Erwandi

Jagat Forex PRO

Tomi Erwandi
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 27%
Exness-MT5Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
21 (65.62%)
Perte trades:
11 (34.38%)
Meilleure transaction:
24.61 USD
Pire transaction:
-17.39 USD
Bénéfice brut:
149.90 USD (102 906 pips)
Perte brute:
-92.74 USD (134 894 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (13.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.84 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.21
Longs trades:
27 (84.38%)
Courts trades:
5 (15.63%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
1.79 USD
Bénéfice moyen:
7.14 USD
Perte moyenne:
-8.43 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-47.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-47.40 USD (3)
Croissance mensuelle:
11.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.82 USD
Maximal:
47.40 USD (13.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.36% (38.83 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 29
USOIL 2
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 67
USOIL 0
BTCUSD -9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 58K
USOIL -48
BTCUSD -90K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.61 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +13.20 USD
Perte consécutive maximale: -47.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 2
XMTrading-MT5 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
7.97 × 116
Exness-MT5Real3
20.88 × 52
Exness-MT5Real
24.43 × 353
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
💼 Financial Trader | Private Fund Manager
📈 Smart Entry • Market Structure • Risk Control
🚀 Built on Discipline
linktr.ee/tomierwandi
Aucun avis
2025.09.28 10:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 00:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 00:16
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.27 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire