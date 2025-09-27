SignauxSections
Tomi Erwandi

Jagat Forex PRO II

Tomi Erwandi
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 34%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
205
Bénéfice trades:
111 (54.14%)
Perte trades:
94 (45.85%)
Meilleure transaction:
27.39 USD
Pire transaction:
-14.35 USD
Bénéfice brut:
529.04 USD (4 273 548 pips)
Perte brute:
-367.01 USD (2 632 289 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (31.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.07 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.72
Longs trades:
135 (65.85%)
Courts trades:
70 (34.15%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
0.79 USD
Bénéfice moyen:
4.77 USD
Perte moyenne:
-3.90 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-15.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-31.11 USD (4)
Croissance mensuelle:
36.64%
Prévision annuelle:
444.56%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
43.54 USD (16.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
89.60% (33.94 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 72
USA100 52
USDJPYr 20
GBPJPYr 18
AUDUSDr 17
#BTCUSDr 11
GBPUSDr 7
USA30 4
EURUSDr 2
USDCHFr 1
USDCADr 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 102
USA100 10
USDJPYr 34
GBPJPYr -13
AUDUSDr 29
#BTCUSDr 14
GBPUSDr -1
USA30 -14
EURUSDr 2
USDCHFr -1
USDCADr -1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 11K
USA100 255K
USDJPYr 3.2K
GBPJPYr -1.9K
AUDUSDr 1.8K
#BTCUSDr 1.4M
GBPUSDr -178
USA30 -70K
EURUSDr 150
USDCHFr -92
USDCADr -60
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.39 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +31.84 USD
Perte consécutive maximale: -15.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

HFMarketsGlobal-Live1
0.00 × 3
💼 Financial Trader | Private Fund Manager
📈 Smart Entry • Market Structure • Risk Control
🚀 Built on Discipline
linktr.ee/tomierwandi
Aucun avis
2025.09.28 10:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.28 00:16
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
