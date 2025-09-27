SignauxSections
Marcin Jaronski

FLIP

Marcin Jaronski
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 53%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
104
Bénéfice trades:
102 (98.07%)
Perte trades:
2 (1.92%)
Meilleure transaction:
456.54 EUR
Pire transaction:
-0.31 EUR
Bénéfice brut:
2 266.69 EUR (1 549 957 pips)
Perte brute:
-0.61 EUR (142 pips)
Gains consécutifs maximales:
73 (2 007.66 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 007.66 EUR (73)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
172.56%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
117
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3714.89
Longs trades:
73 (70.19%)
Courts trades:
31 (29.81%)
Facteur de profit:
3715.89
Rendement attendu:
21.79 EUR
Bénéfice moyen:
22.22 EUR
Perte moyenne:
-0.31 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-0.61 EUR)
Perte consécutive maximale:
-0.61 EUR (2)
Croissance mensuelle:
53.41%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.61 EUR (0.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.03% (0.61 EUR)
Par fonds propres:
34.88% (2 883.12 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 73
XBNB/USD 31
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 2.3K
XBNB/USD 295
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1.5M
XBNB/USD 12K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +456.54 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 73
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +2 007.66 EUR
Perte consécutive maximale: -0.61 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.28 16:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.28 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 17:51
Share of trading days is too low
2025.09.27 17:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.27 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.27 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.27 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 14:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 14:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
