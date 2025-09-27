SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AI Godlike MT5
Mohd Alzar Bin Abu Bakar

AI Godlike MT5

Mohd Alzar Bin Abu Bakar
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
43
Bénéfice trades:
40 (93.02%)
Perte trades:
3 (6.98%)
Meilleure transaction:
3 724.50 USD
Pire transaction:
-4.82 USD
Bénéfice brut:
7 474.70 USD (11 777 pips)
Perte brute:
-120.97 USD (606 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (7 452.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 452.88 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
110.46%
Dernier trade:
51 il y a des minutes
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
91.20
Longs trades:
9 (20.93%)
Courts trades:
34 (79.07%)
Facteur de profit:
61.79
Rendement attendu:
171.02 USD
Bénéfice moyen:
186.87 USD
Perte moyenne:
-40.32 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-10.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.85 USD (3)
Croissance mensuelle:
372.47%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.20 USD
Maximal:
80.63 USD (0.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.55% (11.17 USD)
Par fonds propres:
33.69% (3 138.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 9
CADCHF 6
AUDNZD 6
AUDCAD 5
AUDUSD 4
EURUSD 4
XAUUSD 3
AUDCHF 2
USDCHF 2
NZDCAD 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 6
CADCHF 29
AUDNZD 7
AUDCAD 20
AUDUSD 2
EURUSD 16
XAUUSD 7.4K
AUDCHF 4
USDCHF 7
NZDCAD 1
NZDUSD 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 892
CADCHF 504
AUDNZD -153
AUDCAD 1K
AUDUSD 219
EURUSD 779
XAUUSD 7.4K
AUDCHF 206
USDCHF 201
NZDCAD 60
NZDUSD 59
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 724.50 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +7 452.88 USD
Perte consécutive maximale: -10.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 219
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 6107
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 28
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
1.25 × 8
FPMarkets-Live
1.41 × 339
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
FusionMarkets-Live
1.55 × 634
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
Exness-MT5Real8
1.58 × 546
itexsys-Platform
1.63 × 32
115 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Strategy description

Experienced trader in Stock, Forex, Crypto etc
Join my telegram for latest trading updates

Link to public chat: https://t.me/tantarifxchannel

---------------------------------------------------------------
Experienced trader in Stock, Forex, Crypto and so on

Highly recommend to use the same broker as mine. Register below

1) New registration link https://icmarkets.com/?camp=86911

2) Change your partner code to "86911"

Aucun avis
2025.10.01 09:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 04:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 02:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 08:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 08:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 06:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 08:37
Share of trading days is too low
2025.09.29 08:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.27 12:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 12:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 12:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.27 12:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 12:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AI Godlike MT5
30 USD par mois
1%
0
0
USD
9.4K
USD
1
93%
43
93%
100%
61.78
171.02
USD
34%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.