- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY-
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY-
|-6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY-
|-475
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
This signal uses generative AI to analyze news and other information in order to determine market trends and make trades.
When the market is uncertain or carries higher risk, it keeps positions small and frequently takes profits. When opportunities arise, it increases the lot size—always maintaining a flexible and adaptive approach.
Every position is always protected with a stop-loss, ensuring complete control so that sudden market movements do not result in large losses.
USD
JPY
JPY