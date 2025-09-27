SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AnalyzeTrendNews
Hiroyuki Wada

AnalyzeTrendNews

Hiroyuki Wada
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
GaitameFinest-LIVE
1:25
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
7 (77.77%)
Perte trades:
2 (22.22%)
Meilleure transaction:
5 040.00 JPY
Pire transaction:
-12 083.00 JPY
Bénéfice brut:
19 399.00 JPY (2 717 pips)
Perte brute:
-20 071.00 JPY (3 192 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (11 359.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
11 359.00 JPY (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
26.39%
Charge de dépôt maximale:
64.32%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.04
Longs trades:
3 (33.33%)
Courts trades:
6 (66.67%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-74.67 JPY
Bénéfice moyen:
2 771.29 JPY
Perte moyenne:
-10 035.50 JPY
Pertes consécutives maximales:
1 (-12 083.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-12 083.00 JPY (1)
Croissance mensuelle:
-0.67%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 672.00 JPY
Maximal:
15 031.00 JPY (13.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.50% (15 031.00 JPY)
Par fonds propres:
7.40% (7 718.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY- 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY- -6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY- -475
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 040.00 JPY
Pire transaction: -12 083 JPY
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +11 359.00 JPY
Perte consécutive maximale: -12 083.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This signal uses generative AI to analyze news and other information in order to determine market trends and make trades.

When the market is uncertain or carries higher risk, it keeps positions small and frequently takes profits. When opportunities arise, it increases the lot size—always maintaining a flexible and adaptive approach.


Every position is always protected with a stop-loss, ensuring complete control so that sudden market movements do not result in large losses.


Aucun avis
2025.10.15 04:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 10:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 04:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.27 04:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 04:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AnalyzeTrendNews
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
99K
JPY
4
100%
9
77%
26%
0.96
-74.67
JPY
13%
1:25
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.