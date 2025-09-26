SignauxSections
Michal Hrubes

One Market Focus

Michal Hrubes
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
249
Bénéfice trades:
192 (77.10%)
Perte trades:
57 (22.89%)
Meilleure transaction:
40.09 USD
Pire transaction:
-30.15 USD
Bénéfice brut:
493.40 USD (21 098 pips)
Perte brute:
-94.64 USD (2 163 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (115.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
115.02 USD (37)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
30.31%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
9.61
Longs trades:
177 (71.08%)
Courts trades:
72 (28.92%)
Facteur de profit:
5.21
Rendement attendu:
1.60 USD
Bénéfice moyen:
2.57 USD
Perte moyenne:
-1.66 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-13.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.28 USD (2)
Croissance mensuelle:
32.19%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
41.48 USD (3.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.91% (39.66 USD)
Par fonds propres:
48.12% (662.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 400
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.09 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +115.02 USD
Perte consécutive maximale: -13.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.23 × 73
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 8
ICMarkets-MT5
0.50 × 2
ClonTrader-Live
0.83 × 6
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.16 × 129
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.48 × 77
Exness-MT5Real10
3.00 × 1
OctaFX-Real2
3.20 × 5
AdmiralMarkets-Live
3.20 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
3.23 × 90
Exness-MT5Real33
3.72 × 99
BabilFinancial-LIVE
4.00 × 1
Exness-MT5Real19
4.00 × 44
TradeMaxGlobal-Live
4.25 × 48
FPMarketsLLC-Live
5.55 × 84
RoboForex-Pro
6.32 × 82
FBS-Real
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
10.00 × 2
Weltrade-Real
13.34 × 318
I trade the AUD/USD currency pair with a focus on technical analysis, trend movements, and risk management. I’ve experienced challenging periods in trading, from which I’ve gained valuable insights and continuously optimize my strategy for more stable results.
Aucun avis
2025.09.29 03:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 23:33
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 23:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 23:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
