Mr Kankawee Koenpa

OSPiOnic

Mr Kankawee Koenpa
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 19%
TopFXGlobal-Live Server
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
39
Bénéfice trades:
38 (97.43%)
Perte trades:
1 (2.56%)
Meilleure transaction:
4.77 USD
Pire transaction:
-4.37 USD
Bénéfice brut:
48.65 USD (1 676 pips)
Perte brute:
-4.37 USD (3 621 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (48.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48.65 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.97
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
10.13
Longs trades:
25 (64.10%)
Courts trades:
14 (35.90%)
Facteur de profit:
11.13
Rendement attendu:
1.14 USD
Bénéfice moyen:
1.28 USD
Perte moyenne:
-4.37 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-4.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.37 USD (1)
Croissance mensuelle:
19.38%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4.37 USD (1.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.37% (4.37 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF. 6
GBPAUD. 5
AUDUSD. 4
NZDCAD. 4
AUDNZD. 4
EURAUD. 3
AUDCAD. 3
GBPCAD. 3
USDCAD. 2
EURCAD. 2
EURNZD. 1
GBPUSD. 1
ETHUSD. 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF. 12
GBPAUD. 6
AUDUSD. 8
NZDCAD. 4
AUDNZD. 5
EURAUD. 3
AUDCAD. 6
GBPCAD. 2
USDCAD. 1
EURCAD. 3
EURNZD. 0
GBPUSD. 1
ETHUSD. -4
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF. 167
GBPAUD. 345
AUDUSD. 111
NZDCAD. 172
AUDNZD. 186
EURAUD. 161
AUDCAD. 147
GBPCAD. 154
USDCAD. 51
EURCAD. 136
EURNZD. 17
GBPUSD. 29
ETHUSD. -3.6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.77 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +48.65 USD
Perte consécutive maximale: -4.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TopFXGlobal-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 20:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
