- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-STD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-STD
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
🔹 CNS XAUUSD FLIP BASIC è un software studiato per lavorare in modalità scalping intelligente, cioè con operazioni rapide e mirate su piccoli movimenti di mercato.
🔹 L’obiettivo principale è la sicurezza del capitale, per questo il sistema evita volutamente i momenti di alta volatilità, quando i movimenti sono troppo imprevedibili.
🔹 In questo modo lavora solo in condizioni più stabili, gestendo il rischio in maniera attenta e costante, così da ottenere profitti graduali ma solidi, senza esposizioni eccessive.
👉 Perfetto per chi parte con piccoli capitali e vuole un approccio semplice, automatico e sicuro.
USD
EUR
EUR