Hoai Thanh Tran

Phuc Copy Account

Hoai Thanh Tran
0 avis
Fiabilité
1 semaine
1 / 3K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
175
Bénéfice trades:
119 (68.00%)
Perte trades:
56 (32.00%)
Meilleure transaction:
27.36 USD
Pire transaction:
-53.49 USD
Bénéfice brut:
370.50 USD (274 407 pips)
Perte brute:
-211.76 USD (165 675 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (22.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.73 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
7.95%
Charge de dépôt maximale:
10.27%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
175
Temps de détention moyen:
20 minutes
Facteur de récupération:
2.59
Longs trades:
49 (28.00%)
Courts trades:
126 (72.00%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
0.91 USD
Bénéfice moyen:
3.11 USD
Perte moyenne:
-3.78 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-3.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-53.49 USD (1)
Croissance mensuelle:
39.68%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
61.23 USD (10.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.49% (61.23 USD)
Par fonds propres:
1.07% (5.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 169
BTCUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 160
BTCUSD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 125K
BTCUSD -16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.36 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +22.07 USD
Perte consécutive maximale: -3.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
Aucun avis
2025.09.26 14:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.