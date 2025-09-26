- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|926
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradingProInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Scalper Days.
- Start Trading :25 September 2025.
- Focused trading on XAUUSD.
- Max two trades in the same time.
- 100% Algo trading with 30 pips stop loss each trade.
- Unlimited profit taken depend on set ATR period and ATR multiply.
- Opened order based on price action strategy with RSI Indicator.
- No martingale and no grid for safety.
- Minimum Capital : 50 USD
Have a nice day !
