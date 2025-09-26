SignauxSections
Shou Duo Zhang

Zhangshouduo

Shou Duo Zhang
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -69%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 119
Bénéfice trades:
583 (52.10%)
Perte trades:
536 (47.90%)
Meilleure transaction:
1 320.50 USD
Pire transaction:
-2 700.80 USD
Bénéfice brut:
23 399.83 USD (5 460 652 pips)
Perte brute:
-27 051.39 USD (5 609 725 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (721.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 886.72 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
96.42%
Charge de dépôt maximale:
20.79%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
110
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
704 (62.91%)
Courts trades:
415 (37.09%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-3.26 USD
Bénéfice moyen:
40.14 USD
Perte moyenne:
-50.47 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-493.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 195.73 USD (7)
Croissance mensuelle:
-0.56%
Prévision annuelle:
-6.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 264.73 USD
Maximal:
7 957.71 USD (114.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.45% (7 957.71 USD)
Par fonds propres:
38.76% (367.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 694
BTCUSD 201
GBPUSD 28
EURUSD 24
USDJPY 21
XAGUSD 20
US30 12
AUDUSD 11
USDCAD 9
USDCHF 9
GBPJPY 8
JPN225 8
AUDCAD 5
CADCHF 5
CADJPY 5
NZDCHF 4
GBPCAD 4
WTI 4
EURCAD 4
NAS100 4
EURNZD 3
GBPCHF 3
AUDCHF 3
GBPNZD 3
AUS200 3
NZDCAD 2
EURCHF 2
EURGBP 2
CHFJPY 2
EURJPY 2
NZDUSD 2
ETHUSD 2
HK50 2
GBPAUD 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
EURAUD 1
BCHUSD 1
AUDNZD 1
ATOMUSD 1
UK100 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -3.4K
BTCUSD 277
GBPUSD 469
EURUSD 155
USDJPY -6
XAGUSD -118
US30 4
AUDUSD 68
USDCAD -415
USDCHF 29
GBPJPY -92
JPN225 4
AUDCAD -21
CADCHF -47
CADJPY 70
NZDCHF -49
GBPCAD -73
WTI -124
EURCAD -39
NAS100 -19
EURNZD 79
GBPCHF -85
AUDCHF -30
GBPNZD -36
AUS200 1
NZDCAD -18
EURCHF -69
EURGBP -12
CHFJPY -41
EURJPY 25
NZDUSD -2
ETHUSD -11
HK50 0
GBPAUD -68
AUDJPY -44
NZDJPY -36
EURAUD 12
BCHUSD 0
AUDNZD 1
ATOMUSD -14
UK100 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 36K
BTCUSD -161K
GBPUSD 476
EURUSD -1.2K
USDJPY 551
XAGUSD 288
US30 5K
AUDUSD -337
USDCAD -1.7K
USDCHF 1.2K
GBPJPY -97
JPN225 7.7K
AUDCAD -665
CADCHF -848
CADJPY 236
NZDCHF -783
GBPCAD -600
WTI -865
EURCAD -513
NAS100 -19K
EURNZD 2.1K
GBPCHF -1.4K
AUDCHF -514
GBPNZD -1.1K
AUS200 1.6K
NZDCAD -387
EURCHF -1.1K
EURGBP 304
CHFJPY -117
EURJPY 85
NZDUSD -122
ETHUSD -6.9K
HK50 125
GBPAUD -2.1K
AUDJPY -1.3K
NZDJPY -1K
EURAUD 377
BCHUSD -264
AUDNZD 48
ATOMUSD -1.4K
UK100 19
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 320.50 USD
Pire transaction: -2 701 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +721.69 USD
Perte consécutive maximale: -493.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 7
Exness-MT5Real5
0.15 × 13
RoboForex-ECN
0.20 × 35
Exness-MT5Real11
0.35 × 51
ICMarketsSC-MT5
0.40 × 15
Eightcap-Live
0.40 × 40
FBS-Real
0.67 × 21
Exness-MT5Real7
0.69 × 16
STARTRADERINTL-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.33 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 77
ICMarketsEU-MT5-5
1.75 × 16
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
itexsys-Platform
3.09 × 11
ICMarketsEU-MT5-4
3.27 × 208
Weltrade-Real
3.76 × 50
MonetaMarkets-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
5.56 × 9
Murrentrade-Online
7.53 × 15
GoMarkets-Live
7.76 × 1303
RoboMarkets-Pro
8.08 × 13
RoboForex-Pro
9.86 × 182
TickmillEU-Live
11.00 × 1293
Forex.com-Live 536
11.77 × 152
4 plus...
Aucun avis
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 18:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 17:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 20:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 19:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 18:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 11:42
A large drawdown may occur on the account again
