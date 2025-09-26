SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IVOMASrev2
Stefano Masera

IVOMASrev2

Stefano Masera
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
182
Bénéfice trades:
128 (70.32%)
Perte trades:
54 (29.67%)
Meilleure transaction:
8.31 EUR
Pire transaction:
-5.78 EUR
Bénéfice brut:
133.53 EUR (14 190 pips)
Perte brute:
-102.94 EUR (13 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (23.78 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
23.78 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.81%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
1.46
Longs trades:
23 (12.64%)
Courts trades:
159 (87.36%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.17 EUR
Bénéfice moyen:
1.04 EUR
Perte moyenne:
-1.91 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-16.83 EUR)
Perte consécutive maximale:
-16.83 EUR (6)
Croissance mensuelle:
34.78%
Algo trading:
63%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.17 EUR
Maximal:
21.01 EUR (16.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.99% (21.01 EUR)
Par fonds propres:
2.83% (3.69 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 44
AUDUSD 29
NZDCAD 22
GBPUSD 19
NZDJPY 16
NZDUSD 14
AUDNZD 14
XAUUSD 9
GBPNZD 6
EURCAD 5
EURGBP 3
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 22
AUDUSD -3
NZDCAD -4
GBPUSD 12
NZDJPY -14
NZDUSD 10
AUDNZD -8
XAUUSD 26
GBPNZD 0
EURCAD -7
EURGBP 2
USDJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.4K
AUDUSD -272
NZDCAD -616
GBPUSD 1K
NZDJPY -2K
NZDUSD 1K
AUDNZD -1.3K
XAUUSD 2.6K
GBPNZD 42
EURCAD -1K
EURGBP 118
USDJPY -102
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.31 EUR
Pire transaction: -6 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +23.78 EUR
Perte consécutive maximale: -16.83 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
Exness-Real3
0.18 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
ICMarketsSC-Live05
0.56 × 25
FusionMarkets-Demo
0.67 × 52
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live23
0.80 × 149
ICMarketsSC-Live24
0.82 × 569
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 1957
ICMarketsSC-Live25
1.16 × 908
Exness-Real17
1.19 × 206
VantageInternational-Demo
1.25 × 28
73 plus...
IVOMAS rev2
Aucun avis
2025.09.26 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IVOMASrev2
30 USD par mois
31%
0
0
USD
131
EUR
8
63%
182
70%
100%
1.29
0.17
EUR
17%
1:500
Copier

