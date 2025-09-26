SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ROBO OCTOPUS KIN ROBOFOREX 20K
Georges Marcelo Almeida De Holanda

ROBO OCTOPUS KIN ROBOFOREX 20K

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 1800 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
493
Bénéfice trades:
419 (84.98%)
Perte trades:
74 (15.01%)
Meilleure transaction:
131.85 USD
Pire transaction:
-316.21 USD
Bénéfice brut:
6 624.66 USD (51 050 pips)
Perte brute:
-4 030.49 USD (25 613 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (732.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
732.00 USD (53)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
47.93%
Charge de dépôt maximale:
6.35%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
493
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.29
Longs trades:
474 (96.15%)
Courts trades:
19 (3.85%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
5.26 USD
Bénéfice moyen:
15.81 USD
Perte moyenne:
-54.47 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-343.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 131.36 USD (5)
Croissance mensuelle:
11.38%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 131.36 USD (5.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.45% (1 131.36 USD)
Par fonds propres:
14.76% (4 224.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 487
XAUEUR 5
AUDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.5K
XAUEUR 84
AUDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
XAUEUR 569
AUDCAD 4
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +131.85 USD
Pire transaction: -316 USD
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +732.00 USD
Perte consécutive maximale: -343.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
TradersGlobalGroup-Live 2
0.33 × 24
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.60 × 40
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.83 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.88 × 33
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 62
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.23 × 93
FusionMarkets-Demo
1.33 × 126
TitanFX-03
1.46 × 174
ICMarketsSC-Live19
1.50 × 2
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
ROBO OCTOPUS KINK GOLD 20K ROBOFOREX

Aucun avis
2025.09.26 05:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 05:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.