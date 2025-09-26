SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA ThangIG
Manh Thang Ngo

EA ThangIG

Manh Thang Ngo
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 52%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 524
Bénéfice trades:
4 032 (53.58%)
Perte trades:
3 492 (46.41%)
Meilleure transaction:
243.13 USD
Pire transaction:
-304.36 USD
Bénéfice brut:
39 657.53 USD (15 606 326 pips)
Perte brute:
-37 040.18 USD (15 527 604 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (506.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
916.47 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
38.49%
Charge de dépôt maximale:
3.04%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
189
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.48
Longs trades:
3 784 (50.29%)
Courts trades:
3 740 (49.71%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
9.84 USD
Perte moyenne:
-10.61 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-50.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-649.46 USD (6)
Croissance mensuelle:
12.85%
Prévision annuelle:
155.94%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
804.81 USD
Maximal:
1 766.69 USD (25.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.91% (1 766.69 USD)
Par fonds propres:
1.47% (111.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 7524
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 83K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +243.13 USD
Pire transaction: -304 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +506.69 USD
Perte consécutive maximale: -50.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobalTrade-Classic3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Classic3
13.33 × 3
SL-TP strategy for each order to earn saost risk
WhatsApp +84 862.399.588
Aucun avis
2025.09.26 04:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.36% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 04:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA ThangIG
30 USD par mois
52%
0
0
USD
7.6K
USD
19
97%
7 524
53%
38%
1.07
0.35
USD
26%
1:500
