Trades:
7 524
Bénéfice trades:
4 032 (53.58%)
Perte trades:
3 492 (46.41%)
Meilleure transaction:
243.13 USD
Pire transaction:
-304.36 USD
Bénéfice brut:
39 657.53 USD (15 606 326 pips)
Perte brute:
-37 040.18 USD (15 527 604 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (506.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
916.47 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
38.49%
Charge de dépôt maximale:
3.04%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
189
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.48
Longs trades:
3 784 (50.29%)
Courts trades:
3 740 (49.71%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
9.84 USD
Perte moyenne:
-10.61 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-50.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-649.46 USD (6)
Croissance mensuelle:
12.85%
Prévision annuelle:
155.94%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
804.81 USD
Maximal:
1 766.69 USD (25.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.91% (1 766.69 USD)
Par fonds propres:
1.47% (111.65 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7524
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|83K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
Meilleure transaction: +243.13 USD
Pire transaction: -304 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +506.69 USD
Perte consécutive maximale: -50.53 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobalTrade-Classic3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
EGlobalTrade-Classic3
|13.33 × 3
SL-TP strategy for each order to earn saost risk
WhatsApp +84 862.399.588
Aucun avis
