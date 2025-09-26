SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Coklat Valbury
Iskandar Iskandar

Coklat Valbury

Iskandar Iskandar
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 183%
ValburyAsiaFutures-Real
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
192
Bénéfice trades:
145 (75.52%)
Perte trades:
47 (24.48%)
Meilleure transaction:
13.62 USD
Pire transaction:
-41.71 USD
Bénéfice brut:
474.78 USD (41 058 pips)
Perte brute:
-313.73 USD (27 150 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (131.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
131.27 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
8.22%
Charge de dépôt maximale:
31.64%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.19
Longs trades:
132 (68.75%)
Courts trades:
60 (31.25%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
0.84 USD
Bénéfice moyen:
3.27 USD
Perte moyenne:
-6.68 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-50.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-50.30 USD (3)
Croissance mensuelle:
205.52%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
61.01 USD
Maximal:
73.63 USD (65.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.38% (73.63 USD)
Par fonds propres:
21.42% (52.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 167
USDJPY 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 173
USDJPY -12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
USDJPY -1.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.62 USD
Pire transaction: -42 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +131.27 USD
Perte consécutive maximale: -50.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValburyAsiaFutures-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PlexyTrade-Live
9.29 × 14
Aucun avis
2025.10.06 15:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.26 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 08:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 04:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

