Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live15 0.00 × 11 Tickmill-Live10 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 1 ThreeTrader-Live 0.00 × 3 Hankotrade-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.36 × 22 BlueberryMarkets-Live 0.75 × 16 Tickmill-Live04 1.00 × 2 RoboForex-Pro-2 1.75 × 8 RoboForex-Pro-3 2.00 × 19 VantageFXInternational-Live 4 3.00 × 1 NPBFX-Real 4.38 × 8 FBS-Real-2 4.75 × 8 AAFXTrading-Live 17.00 × 2