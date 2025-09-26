SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DragonV
Ty Ha Hoang

DragonV

Ty Ha Hoang
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
58
Bénéfice trades:
50 (86.20%)
Perte trades:
8 (13.79%)
Meilleure transaction:
18.87 USD
Pire transaction:
-6.66 USD
Bénéfice brut:
282.45 USD (7 130 pips)
Perte brute:
-54.83 USD (448 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (60.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
61.95 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.93
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
89.04%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
126
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
18.30
Longs trades:
38 (65.52%)
Courts trades:
20 (34.48%)
Facteur de profit:
5.15
Rendement attendu:
3.92 USD
Bénéfice moyen:
5.65 USD
Perte moyenne:
-6.85 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-2.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.66 USD (1)
Croissance mensuelle:
10.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.80 USD
Maximal:
12.44 USD (0.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.27% (6.84 USD)
Par fonds propres:
33.73% (861.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPY 14
EURGBP 13
USDJPY 6
AUDUSD 5
GBPUSD 5
EURJPY 5
EURUSD 4
USDCHF 3
USDCAD 2
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPY 26
EURGBP 14
USDJPY 34
AUDUSD 19
GBPUSD 33
EURJPY 23
EURUSD 40
USDCHF 34
USDCAD 24
NZDUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPY 903
EURGBP 419
USDJPY 1.2K
AUDUSD 451
GBPUSD 698
EURJPY 820
EURUSD 822
USDCHF 555
USDCAD 697
NZDUSD 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.87 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +60.84 USD
Perte consécutive maximale: -2.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 35
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
Axiory-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 184
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.45 × 471
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.54 × 6686
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 495
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
106 plus...
Stable, low DD, high profit.
Aucun avis
2025.09.26 02:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DragonV
30 USD par mois
11%
0
0
USD
2.6K
USD
1
0%
58
86%
100%
5.15
3.92
USD
34%
1:500
