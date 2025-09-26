Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 7 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real28 0.72 × 18 VantageInternational-Live 22 0.75 × 4 VantageInternational-Live 7 1.14 × 22 VantageInternational-Live 5 2.05 × 204 RoboForex-ProCent-6 2.67 × 9 VantageInternational-Live 9 2.85 × 292 RoboForex-Pro 3.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live10 3.00 × 1 LiteFinance-ECN.com 3.43 × 7 Exness-Real 4.33 × 9 RoboForex-Pro-2 6.01 × 107 VantageInternational-Live 18 6.99 × 88 VantageInternational-Live 11 7.01 × 100 VantageInternational-Live 8 7.76 × 299 BlackBullMarkets-Live 8.00 × 1 VantageInternational-Live 2 9.33 × 107 RoboForex-ProCent-5 13.62 × 318