Daniel Kwame A Antwi

Mixed Bag FX

Daniel Kwame A Antwi
0 avis
Fiabilité
59 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 39%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
92
Bénéfice trades:
74 (80.43%)
Perte trades:
18 (19.57%)
Meilleure transaction:
20.62 USD
Pire transaction:
-32.21 USD
Bénéfice brut:
309.27 USD (27 330 pips)
Perte brute:
-234.13 USD (22 346 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (77.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
77.28 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
8.65%
Charge de dépôt maximale:
26.81%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.45
Longs trades:
32 (34.78%)
Courts trades:
60 (65.22%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
4.18 USD
Perte moyenne:
-13.01 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-19.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-32.21 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.87%
Prévision annuelle:
46.91%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
51.90 USD (19.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.65% (51.90 USD)
Par fonds propres:
43.80% (135.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 53
XAUUSD 38
GBPUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. 68
XAUUSD 4
GBPUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. 5.8K
XAUUSD -872
GBPUSD 99
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.62 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +77.28 USD
Perte consécutive maximale: -19.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 7
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.72 × 18
VantageInternational-Live 22
0.75 × 4
VantageInternational-Live 7
1.14 × 22
VantageInternational-Live 5
2.05 × 204
RoboForex-ProCent-6
2.67 × 9
VantageInternational-Live 9
2.85 × 292
RoboForex-Pro
3.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Exness-Real
4.33 × 9
RoboForex-Pro-2
6.01 × 107
VantageInternational-Live 18
6.99 × 88
VantageInternational-Live 11
7.01 × 100
VantageInternational-Live 8
7.76 × 299
BlackBullMarkets-Live
8.00 × 1
VantageInternational-Live 2
9.33 × 107
RoboForex-ProCent-5
13.62 × 318
Aucun avis
2025.10.01 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 06:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 05:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 04:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 01:27
Trading operations on the account were performed for only 55 days. This comprises 13.65% of days out of the 403 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 01:27
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

