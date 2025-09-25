SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Soldados 2
Denis Lopez Perez

Soldados 2

Denis Lopez Perez
0 avis
135 semaines
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
64
Bénéfice trades:
33 (51.56%)
Perte trades:
31 (48.44%)
Meilleure transaction:
715.90 USD
Pire transaction:
-537.97 USD
Bénéfice brut:
8 196.41 USD (28 432 pips)
Perte brute:
-10 925.75 USD (15 147 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (1 034.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 473.58 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
32 (50.00%)
Courts trades:
32 (50.00%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-42.65 USD
Bénéfice moyen:
248.38 USD
Perte moyenne:
-352.44 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-3 055.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 055.57 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.23%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 192.39 USD
Maximal:
5 509.10 USD (5.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 10
AUDUSD 9
XAGUSD 8
GBPJPY 6
NDX 6
XAUUSD 6
XTIUSD 4
USDJPY 4
SPX500 2
WS30 2
NZDUSD 2
GBPUSD 2
EURUSD 2
XNGUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD -218
AUDUSD -1.6K
XAGUSD -1.4K
GBPJPY 2.5K
NDX 1.7K
XAUUSD -2.2K
XTIUSD -1.5K
USDJPY 973
SPX500 110
WS30 516
NZDUSD -1K
GBPUSD -1K
EURUSD 472
XNGUSD -31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 2.9K
AUDUSD -553
XAGUSD -1.1K
GBPJPY 9.1K
NDX 8.6K
XAUUSD -5.6K
XTIUSD -836
USDJPY 2.2K
SPX500 347
WS30 357
NZDUSD -1.2K
GBPUSD -1.4K
EURUSD 946
XNGUSD -16
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +715.90 USD
Pire transaction: -538 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 034.01 USD
Perte consécutive maximale: -3 055.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
No dudes en hacer nada, solo cree en ti mismo. 
2025.09.25 23:14
Trading operations on the account were performed for only 32 days. This comprises 3.4% of days out of the 940 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 23:14
80% of trades performed within 22 days. This comprises 2.34% of days out of the 940 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 23:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
