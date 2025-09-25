- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
Pas de données
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Bienvenue sur le signal One Million Club 🚀
🔹 Broker utilisé : FP Markets (ECN – spreads ultra bas & exécution rapide).
🔹 Stratégie : Scalping & Intraday sur les indices (US30, GER40), les métaux (XAU/USD) et les cryptos (BTC/USD).
🔹 Objectif : Croissance régulière avec drawdown limité.
🔹 Risque : Chaque trade est protégé par un Stop Loss, aucune martingale ni grid.
✅ Avantages pour les copieurs :
Exécution rapide grâce à FP Markets.
Croissance stable avec gestion stricte du risque.
Accessible dès 100 USD de capital.
Adapté aux traders recherchant performance et sécurité.
⚠️ Recommandations :
Levier utilisé : 1:500.
Capital minimum conseillé : 100 USD.
Copier avec même niveau de risque que le signal pour des résultats optimaux.
---
👉 Rejoignez le One Million Club et faites partie d’une stratégie disciplinée et transparente 📊
Aucun avis