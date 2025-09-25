Bienvenue sur le signal One Million Club 🚀





🔹 Broker utilisé : FP Markets (ECN – spreads ultra bas & exécution rapide).

🔹 Stratégie : Scalping & Intraday sur les indices (US30, GER40), les métaux (XAU/USD) et les cryptos (BTC/USD).

🔹 Objectif : Croissance régulière avec drawdown limité.

🔹 Risque : Chaque trade est protégé par un Stop Loss, aucune martingale ni grid.





✅ Avantages pour les copieurs :





Exécution rapide grâce à FP Markets.





Croissance stable avec gestion stricte du risque.





Accessible dès 100 USD de capital.





Adapté aux traders recherchant performance et sécurité.









⚠️ Recommandations :





Levier utilisé : 1:500.





Capital minimum conseillé : 100 USD.





Copier avec même niveau de risque que le signal pour des résultats optimaux.













---





👉 Rejoignez le One Million Club et faites partie d’une stratégie disciplinée et transparente 📊