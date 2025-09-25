SignauxSections
Georges Marcelo Almeida De Holanda

ROBO OCOTPUS COPYTRADER XM GLOBAL

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 1800 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
243
Bénéfice trades:
213 (87.65%)
Perte trades:
30 (12.35%)
Meilleure transaction:
5.29 USD
Pire transaction:
-12.47 USD
Bénéfice brut:
278.35 USD (87 083 pips)
Perte brute:
-120.60 USD (47 893 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (64.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
64.50 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.09%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
255
Temps de détention moyen:
38 minutes
Facteur de récupération:
4.21
Longs trades:
229 (94.24%)
Courts trades:
14 (5.76%)
Facteur de profit:
2.31
Rendement attendu:
0.65 USD
Bénéfice moyen:
1.31 USD
Perte moyenne:
-4.02 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-37.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.44 USD (5)
Croissance mensuelle:
9.26%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
37.44 USD (1.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.99% (37.44 USD)
Par fonds propres:
16.96% (312.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 235
BTCUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 156
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 16K
BTCUSD 23K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.29 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +64.50 USD
Perte consécutive maximale: -37.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
ROBO OCTOPUS COPYTRADER XM GLOBAL - MT5

Aucun avis
2025.09.25 20:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.