Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 TickmillUK-Live 0.00 × 2 OneRoyal-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 42 Pepperstone-MT5-Live01 0.62 × 125 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Exness-MT5Real20 1.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 1.30 × 20 Darwinex-Live 1.35 × 271 FXOpen-MT5 1.50 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 1.50 × 4 XMGlobal-MT5 2 2.00 × 16 PrimeCodex-MT5 2.31 × 36 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 Alpari-Real01 3.00 × 1 Swissquote-Server 3.46 × 61 KuberaCapitalMarkets-Server 3.86 × 21 VantageFXInternational-Live 3.93 × 27 AdmiralMarkets-Live 4.82 × 50 Ava-Real 1-MT5 5.00 × 1 Binary.com-Server 5.67 × 6 6 plus...