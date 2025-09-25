- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
25
Bénéfice trades:
13 (52.00%)
Perte trades:
12 (48.00%)
Meilleure transaction:
93 512.34 IDR
Pire transaction:
-60 963.57 IDR
Bénéfice brut:
500 466.22 IDR (3 298 pips)
Perte brute:
-375 946.36 IDR (2 748 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (250 821.43 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
250 821.43 IDR (3)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
20.09%
Charge de dépôt maximale:
32.54%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.84
Longs trades:
10 (40.00%)
Courts trades:
15 (60.00%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
4 980.79 IDR
Bénéfice moyen:
38 497.40 IDR
Perte moyenne:
-31 328.86 IDR
Pertes consécutives maximales:
3 (-20 642.27 IDR)
Perte consécutive maximale:
-70 024.39 IDR (2)
Croissance mensuelle:
24.90%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
116 763.61 IDR
Maximal:
149 103.13 IDR (28.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.01% (149 103.13 IDR)
Par fonds propres:
3.67% (22 928.63 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.m
|7
|GBPUSD.m
|6
|AUDUSD.m
|5
|USDJPY.m
|3
|GBPJPY.m
|2
|USDCAD.m
|1
|USDCHF.m
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.m
|18
|GBPUSD.m
|7
|AUDUSD.m
|2
|USDJPY.m
|0
|GBPJPY.m
|-10
|USDCAD.m
|1
|USDCHF.m
|-6
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.m
|1.1K
|GBPUSD.m
|428
|AUDUSD.m
|127
|USDJPY.m
|-21
|GBPJPY.m
|-887
|USDCAD.m
|110
|USDCHF.m
|-282
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +93 512.34 IDR
Pire transaction: -60 964 IDR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +250 821.43 IDR
Perte consécutive maximale: -20 642.27 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "JustMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Ar-Rahman Foundation account.
