Trades:
12 703
Bénéfice trades:
6 830 (53.76%)
Perte trades:
5 873 (46.23%)
Meilleure transaction:
4 396.77 USD
Pire transaction:
-4 113.92 USD
Bénéfice brut:
188 736.18 USD (1 244 323 pips)
Perte brute:
-172 423.67 USD (1 491 114 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (103.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 480.84 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.20%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
2584
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
0.32
Longs trades:
6 390 (50.30%)
Courts trades:
6 313 (49.70%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
1.28 USD
Bénéfice moyen:
27.63 USD
Perte moyenne:
-29.36 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-50 713.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-50 713.20 USD (21)
Croissance mensuelle:
0.48%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16 674.37 USD
Maximal:
50 713.20 USD (9.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.50% (50 713.20 USD)
Par fonds propres:
0.76% (3 933.57 USD)
Distribution
Symbole
Transactions
Sell
Buy
|XAUUSD.UScent
|12703
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole
Bénéfice brut, USD
Perte, USD
Profit, USD
|XAUUSD.UScent
|16K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole
Bénéfice brut, pips
Perte, pips
Profit, pips
|XAUUSD.UScent
|-247K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GinzoNetwork-Trade" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
A steady stream of water flows for a long time.
Aucun avis
