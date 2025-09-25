SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Libertex1
Vitalii Tupytsia

Libertex1

Vitalii Tupytsia
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -100%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
195
Bénéfice trades:
98 (50.25%)
Perte trades:
97 (49.74%)
Meilleure transaction:
331.51 USD
Pire transaction:
-262.55 USD
Bénéfice brut:
1 583.78 USD (184 933 pips)
Perte brute:
-2 424.69 USD (10 613 691 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (123.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
485.81 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
171.22%
Dernier trade:
56 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
82 (42.05%)
Courts trades:
113 (57.95%)
Facteur de profit:
0.65
Rendement attendu:
-4.31 USD
Bénéfice moyen:
16.16 USD
Perte moyenne:
-25.00 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-325.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-714.95 USD (9)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 114.66 USD
Maximal:
1 434.95 USD (266.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (1 434.95 USD)
Par fonds propres:
84.15% (452.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 156
EURUSD 12
BTCUSD 11
XAGUSD 5
AUDUSD 5
USDCHF 4
NG 1
BRN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -18
EURUSD -49
BTCUSD -699
XAGUSD -45
AUDUSD -20
USDCHF -10
NG 0
BRN 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -4.8K
EURUSD -1.7K
BTCUSD -10M
XAGUSD -903
AUDUSD -799
USDCHF -390
NG 1
BRN 1
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +331.51 USD
Pire transaction: -263 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +123.92 USD
Perte consécutive maximale: -325.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMTrading-Real 7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.50 × 29315
ICMarketsSC-Live03
0.59 × 240
DooFintech-Live 5
0.59 × 22
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.61 × 8228
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.84 × 299
Exness-Real9
0.88 × 313
ICMarketsEU-Live17
0.96 × 137
Alpari-Pro.ECN2
0.97 × 115
34 plus...
Aucun avis
2025.11.13 11:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 08:40
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.11.08 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.08 06:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.08 04:29
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.11.08 01:19
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 12:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 13:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 13:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.