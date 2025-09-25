Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10 0.00 × 2 ICMarkets-Live04 0.00 × 7 ICMarkets-Live14 0.00 × 3 Coinexx-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 3 RoboForex-ECN-2 0.00 × 3 Exness-Real26 0.00 × 10 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.11 × 18 RoboMarketsLLC-ECN-2 0.42 × 12 IronFXBM-Real10 0.53 × 345 RoboForex-ECN-3 0.73 × 44 AMarkets-Real 1.00 × 12 Alpari-Pro.ECN 1.04 × 27 ICMarketsSC-Live09 1.29 × 7 Hankotrade-Live 1.40 × 5 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 1.41 × 22 GoMarkets-Real 1 2.00 × 3 LiteFinance-Classic.com 2.33 × 3 RoboForex-Prime 2.34 × 3828 ICMarketsSC-Live05 2.37 × 59 GerchikCo-Live 2.60 × 5 FXChoice-Pro Live 3.07 × 29 CMCMarkets1-Europe 4.50 × 2 RoboForex-Pro-2 4.67 × 12 EightcapLtd-Real-4 5.60 × 5 19 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou