Marek Gajdosik

Holy Grail

Marek Gajdosik
0 avis
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -55%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 262
Bénéfice trades:
1 486 (65.69%)
Perte trades:
776 (34.31%)
Meilleure transaction:
126.03 EUR
Pire transaction:
-101.20 EUR
Bénéfice brut:
6 039.52 EUR (74 005 pips)
Perte brute:
-5 280.34 EUR (63 126 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (73.27 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
228.62 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
92.26%
Charge de dépôt maximale:
48.55%
Dernier trade:
43 il y a des minutes
Trades par semaine:
144
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.47
Longs trades:
1 148 (50.75%)
Courts trades:
1 114 (49.25%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.34 EUR
Bénéfice moyen:
4.06 EUR
Perte moyenne:
-6.80 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-149.23 EUR)
Perte consécutive maximale:
-187.35 EUR (8)
Croissance mensuelle:
84.88%
Prévision annuelle:
1 029.87%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
508.84 EUR
Maximal:
517.94 EUR (110.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.24% (517.94 EUR)
Par fonds propres:
14.34% (234.55 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCHF 1500
USDCHF 671
XAUUSD 91
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCHF 1.2K
USDCHF -528
XAUUSD 203
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCHF 12K
USDCHF -3.6K
XAUUSD 2.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +126.03 EUR
Pire transaction: -101 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +73.27 EUR
Perte consécutive maximale: -149.23 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.11 × 18
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.42 × 12
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.73 × 44
AMarkets-Real
1.00 × 12
Alpari-Pro.ECN
1.04 × 27
ICMarketsSC-Live09
1.29 × 7
Hankotrade-Live
1.40 × 5
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.41 × 22
GoMarkets-Real 1
2.00 × 3
LiteFinance-Classic.com
2.33 × 3
RoboForex-Prime
2.34 × 3828
ICMarketsSC-Live05
2.37 × 59
GerchikCo-Live
2.60 × 5
FXChoice-Pro Live
3.07 × 29
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
19 plus...
Aucun avis
2025.10.01 05:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 22:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
A large drawdown may occur on the account again
