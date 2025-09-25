- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
23
Bénéfice trades:
11 (47.82%)
Perte trades:
12 (52.17%)
Meilleure transaction:
23.82 USD
Pire transaction:
-19.19 USD
Bénéfice brut:
58.26 USD (6 009 pips)
Perte brute:
-92.76 USD (10 524 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (15.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.82 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
176 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
-0.61
Longs trades:
8 (34.78%)
Courts trades:
15 (65.22%)
Facteur de profit:
0.63
Rendement attendu:
-1.50 USD
Bénéfice moyen:
5.30 USD
Perte moyenne:
-7.73 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-44.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-44.68 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.50 USD
Maximal:
56.30 USD (108.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|11
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|2
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDUSD
|24
|AUDUSD
|-23
|EURUSD
|-3
|EURJPY
|-14
|AUDJPY
|-18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDUSD
|2.8K
|AUDUSD
|-2.2K
|EURUSD
|-357
|EURJPY
|-2.1K
|AUDJPY
|-2.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +23.82 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +15.79 USD
Perte consécutive maximale: -44.68 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 3
|
SmartFxpro-Live5
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 21
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 10
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 4
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 29
|
LEO-Live
|0.00 × 16
|
Coinexx-Live
|0.00 × 6
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 5
|
OneTrade-Test
|0.00 × 1
|
Iforex24-Main
|0.00 × 1
|
LCG-Live2
|0.00 × 5
|
CapitalTech-Live
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 6
|
AxioryEuro-03Live
|0.00 × 2
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
KTM-Live
|0.00 × 8
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 3
|
OneF-Real
|0.00 × 9
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
496 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Trading is a marathon,Investment is a comprehensive trading arts,mainly of letting the profit run. As a strategy provider, i will make an investment bearing in mind the safety of investment fund.Although this strategy can not let you rich in a short time. I believe that with the accummulation of time, our wealth will increase. I believe that as long as we hold the correct investment strategy.our future will be more successful.
Aucun avis