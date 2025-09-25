SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Good Study Dayday UP
Nan Zhang

Good Study Dayday UP

Nan Zhang
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 888 USD par mois
croissance depuis 2025 -8%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
235
Bénéfice trades:
144 (61.27%)
Perte trades:
91 (38.72%)
Meilleure transaction:
20.30 USD
Pire transaction:
-48.55 USD
Bénéfice brut:
389.32 USD (38 268 pips)
Perte brute:
-389.64 USD (36 673 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (46.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.91 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
14.77%
Charge de dépôt maximale:
4.30%
Dernier trade:
51 il y a des minutes
Trades par semaine:
82
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.00
Longs trades:
126 (53.62%)
Courts trades:
109 (46.38%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.00 USD
Bénéfice moyen:
2.70 USD
Perte moyenne:
-4.28 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-9.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-106.96 USD (3)
Croissance mensuelle:
10.93%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
86.17 USD
Maximal:
107.08 USD (85.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.62% (56.41 USD)
Par fonds propres:
1.21% (4.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 153
US30 42
EURUSD 28
GBPUSD 8
EURAUD 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 13
US30 -22
EURUSD -9
GBPUSD 6
EURAUD 3
AUDUSD 3
USDCAD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.6K
US30 -1.7K
EURUSD 52
GBPUSD 300
EURAUD 93
AUDUSD 53
USDCAD 147
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.30 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +46.12 USD
Perte consécutive maximale: -9.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
TickmillEU-Live
0.33 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 3
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 177
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.25 × 4
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
78 plus...
Aucun avis
2025.09.25 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 10:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
