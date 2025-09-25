SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Cuaca Cerah
Dadang Suhada

Cuaca Cerah

Dadang Suhada
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -22%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
124
Bénéfice trades:
98 (79.03%)
Perte trades:
26 (20.97%)
Meilleure transaction:
63.10 USD
Pire transaction:
-45.27 USD
Bénéfice brut:
752.48 USD (87 371 pips)
Perte brute:
-190.76 USD (32 854 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (176.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
176.21 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
98.78%
Charge de dépôt maximale:
229.46%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
7.58
Longs trades:
112 (90.32%)
Courts trades:
12 (9.68%)
Facteur de profit:
3.94
Rendement attendu:
4.53 USD
Bénéfice moyen:
7.68 USD
Perte moyenne:
-7.34 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-27.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-53.55 USD (2)
Croissance mensuelle:
-91.25%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.71 USD
Maximal:
74.14 USD (41.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.79% (-48.58 USD)
Par fonds propres:
92.82% (43.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 43
JP225Cash 32
SILVER 18
US100Cash 12
UK100Cash 6
HK50Cash 5
TaiwanCash 4
USDJPY 3
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 242
JP225Cash 12
SILVER 300
US100Cash 24
UK100Cash -7
HK50Cash -9
TaiwanCash 5
USDJPY 7
USDCHF -11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 24K
JP225Cash 2.7K
SILVER 6K
US100Cash 24K
UK100Cash -4.3K
HK50Cash -319
TaiwanCash 2.3K
USDJPY 1K
USDCHF -903
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +63.10 USD
Pire transaction: -45 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +176.21 USD
Perte consécutive maximale: -27.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
XMMena-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.02 × 43
Tickmill-Live
0.20 × 15
Exness-MT5Real7
0.50 × 8
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.75 × 4
XMGlobal-MT5 4
0.78 × 345
Exness-MT5Real5
0.85 × 357
KuberaCapitalMarkets-Server
1.01 × 260
FxPro-MT5
1.04 × 24
XMGlobal-MT5 2
1.19 × 428
XMGlobal-MT5
1.25 × 8
Ava-Real 1-MT5
1.27 × 11
ForexTimeFXTM-Live01
1.35 × 173
GTioMarketsPty-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.55 × 20
VantageInternational-Live
3.50 × 2
RoboForex-Pro
3.67 × 6
FBS-Real
8.83 × 6
Aucun avis
2025.10.10 11:25
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 10:16
High current drawdown in 69% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Share of trading days is too low
2025.10.09 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 22:09
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 06:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 65% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 07:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 06:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 09:00
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 10.71% of days out of the 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.25 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
