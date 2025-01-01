SignauxSections
404

Malheureusement, Kintech Asia le signal est désactivé et indisponible

Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.

Sélectionnez un nouveau signal

Vous pouvez consulter d'autres signaux de Doan Van Hai:

EURUSD 737
Croissance
40%
Abonnés
0
Semaines
91
Trades
3293
Gagner
69%
Facteur de profit
1.52
DD max.
8%

Ou sélectionnez parmi d'autres signaux 5 MetaTrader:

TTM Stable Run 655
Croissance
5 842%
Abonnés
14
Semaines
226
Trades
14394
Gagner
71%
Facteur de profit
1.59
DD max.
54%
MagicGW audcad L
Croissance
1 276%
Abonnés
69
Semaines
44
Trades
1472
Gagner
79%
Facteur de profit
6.17
DD max.
28%
JS SmartGrid Signal MG01
Croissance
1 623%
Abonnés
136
Semaines
87
Trades
1281
Gagner
80%
Facteur de profit
3.27
DD max.
32%
Deux ex machina
Croissance
5 042%
Abonnés
3
Semaines
231
Trades
1393
Gagner
74%
Facteur de profit
1.85
DD max.
26%
NoPain MT5
Croissance
1 559%
Abonnés
66
Semaines
207
Trades
5469
Gagner
63%
Facteur de profit
1.67
DD max.
21%
Daily Gold Sniper
Croissance
355%
Abonnés
9
Semaines
38
Trades
124
Gagner
95%
Facteur de profit
1.69
DD max.
34%
MSC Gold Invest Pro
Croissance
393%
Abonnés
21
Semaines
122
Trades
1034
Gagner
78%
Facteur de profit
1.58
DD max.
26%
Gold Reaper New V2 2
Croissance
112%
Abonnés
13
Semaines
50
Trades
502
Gagner
71%
Facteur de profit
2.15
DD max.
17%
Low risk trading version 3
Croissance
3 889%
Abonnés
6
Semaines
40
Trades
1855
Gagner
52%
Facteur de profit
1.81
DD max.
46%
USDJPY Stability Pro Growth
Croissance
131%
Abonnés
20
Semaines
51
Trades
172
Gagner
84%
Facteur de profit
1.41
DD max.
22%

Pas de signaux appropriés ?
Sélectionnez et abonnez-vous
à l'un des 2201 signaux disponibles
pour MetaTrader 5

L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.