Signaux / Kintech Asia
Malheureusement, Kintech Asia le signal est désactivé et indisponible
Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux de Doan Van Hai:
Ou sélectionnez parmi d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 5 842%
- Abonnés
- 14
- Semaines
- 226
- Trades
- 14394
- Gagner
- 71%
- Facteur de profit
- 1.59
- DD max.
- 54%
- Croissance
- 1 276%
- Abonnés
- 69
- Semaines
- 44
- Trades
- 1472
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 6.17
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 1 623%
- Abonnés
- 136
- Semaines
- 87
- Trades
- 1281
- Gagner
- 80%
- Facteur de profit
- 3.27
- DD max.
- 32%
- Croissance
- 5 042%
- Abonnés
- 3
- Semaines
- 231
- Trades
- 1393
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.85
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 1 559%
- Abonnés
- 66
- Semaines
- 207
- Trades
- 5469
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.67
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 355%
- Abonnés
- 9
- Semaines
- 38
- Trades
- 124
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 1.69
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 393%
- Abonnés
- 21
- Semaines
- 122
- Trades
- 1034
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.58
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 112%
- Abonnés
- 13
- Semaines
- 50
- Trades
- 502
- Gagner
- 71%
- Facteur de profit
- 2.15
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 3 889%
- Abonnés
- 6
- Semaines
- 40
- Trades
- 1855
- Gagner
- 52%
- Facteur de profit
- 1.81
- DD max.
- 46%
- Croissance
- 131%
- Abonnés
- 20
- Semaines
- 51
- Trades
- 172
- Gagner
- 84%
- Facteur de profit
- 1.41
- DD max.
- 22%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.