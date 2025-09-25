SignauxSections
Rudi Kurnawan

Golden Tide Capital09

Rudi Kurnawan
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 36 USD par mois
croissance depuis 2025 71%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
111
Bénéfice trades:
90 (81.08%)
Perte trades:
21 (18.92%)
Meilleure transaction:
282.30 USD
Pire transaction:
-77.86 USD
Bénéfice brut:
2 226.84 USD (128 232 pips)
Perte brute:
-500.38 USD (41 690 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (308.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
783.54 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.96%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
7.17
Longs trades:
107 (96.40%)
Courts trades:
4 (3.60%)
Facteur de profit:
4.45
Rendement attendu:
15.55 USD
Bénéfice moyen:
24.74 USD
Perte moyenne:
-23.83 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-205.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-205.79 USD (4)
Croissance mensuelle:
15.12%
Prévision annuelle:
183.43%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
240.89 USD (6.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.38% (240.89 USD)
Par fonds propres:
3.75% (119.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 87K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +282.30 USD
Pire transaction: -78 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +308.83 USD
Perte consécutive maximale: -205.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391
Mau ikut silakan join ke LInk diatas 
Aucun avis
2025.09.25 05:46 2025.09.25 05:46:21  

https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.