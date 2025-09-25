SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Golden Tide Capital
Rudi Kurnawan

Golden Tide Capital

Rudi Kurnawan
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 36 USD par mois
croissance depuis 2025 189%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
199
Bénéfice trades:
160 (80.40%)
Perte trades:
39 (19.60%)
Meilleure transaction:
297.68 USD
Pire transaction:
-132.32 USD
Bénéfice brut:
4 604.93 USD (284 987 pips)
Perte brute:
-1 177.53 USD (104 045 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (308.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
728.28 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.83%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.89
Longs trades:
194 (97.49%)
Courts trades:
5 (2.51%)
Facteur de profit:
3.91
Rendement attendu:
17.22 USD
Bénéfice moyen:
28.78 USD
Perte moyenne:
-30.19 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-205.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-314.79 USD (3)
Croissance mensuelle:
14.32%
Prévision annuelle:
173.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
314.79 USD (8.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.54% (314.79 USD)
Par fonds propres:
3.45% (117.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 199
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 181K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +297.68 USD
Pire transaction: -132 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +308.83 USD
Perte consécutive maximale: -205.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391
Leverage minimal 1:500 atau lebih baik

Anda akan memerlukan broker dengan spread dan latensi rendah untuk menyalin sinyal saya guna menghindari slippage,
gunakan broker yang sama dengan saya, tautannya ada diatas 

Keuntungan yang diharapkan 1 - 5 % per bulan.

Pada keuntungannya akan ditarik setiap minggu 

Saldo akan dipertahankan sebesar minimal $3.000 - $5.000 untuk membuat pelanggan lebih aman 

Setoran minimum $3.000 menggunakan 0,01 lot cara menyesuaikan ukuran lot akan naik saat terjadi pemutaran pasar 

Broker saya di sini Jika Anda bergabung dengan afiliasi tautan di bawah saya https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391 , dan
membuka akun standar

Cara berlangganan sinyal perdagangan di sini

Pelajari cara menyalin volume dick di sini

Salin sinyal pada hosting virtual dick di sini

Silakan hubungi kami.

Silakan kirimkan saya pesan pribadi jika Anda memerlukan bantuan untuk sinyal ini,

Saya selalu siap membantu Anda.
Aucun avis
2025.09.25 06:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 06:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 06:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 05:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 05:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 05:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.25 04:48 2025.09.25 04:48:26  

Mininal anda memiliki Modal $3000

