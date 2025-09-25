- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
199
Bénéfice trades:
160 (80.40%)
Perte trades:
39 (19.60%)
Meilleure transaction:
297.68 USD
Pire transaction:
-132.32 USD
Bénéfice brut:
4 604.93 USD (284 987 pips)
Perte brute:
-1 177.53 USD (104 045 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (308.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
728.28 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.83%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.89
Longs trades:
194 (97.49%)
Courts trades:
5 (2.51%)
Facteur de profit:
3.91
Rendement attendu:
17.22 USD
Bénéfice moyen:
28.78 USD
Perte moyenne:
-30.19 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-205.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-314.79 USD (3)
Croissance mensuelle:
14.32%
Prévision annuelle:
173.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
314.79 USD (8.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.54% (314.79 USD)
Par fonds propres:
3.45% (117.23 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|181K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +297.68 USD
Pire transaction: -132 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +308.83 USD
Perte consécutive maximale: -205.79 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391
Leverage minimal 1:500 atau lebih baik
Anda akan memerlukan broker dengan spread dan latensi rendah untuk menyalin sinyal saya guna menghindari slippage,
gunakan broker yang sama dengan saya, tautannya ada diatas
Keuntungan yang diharapkan 1 - 5 % per bulan.
Pada keuntungannya akan ditarik setiap minggu
Saldo akan dipertahankan sebesar minimal $3.000 - $5.000 untuk membuat pelanggan lebih aman
Setoran minimum $3.000 menggunakan 0,01 lot cara menyesuaikan ukuran lot akan naik saat terjadi pemutaran pasar
Broker saya di sini Jika Anda bergabung dengan afiliasi tautan di bawah saya https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391 , dan
membuka akun standar
Cara berlangganan sinyal perdagangan di sini
Pelajari cara menyalin volume dick di sini
Salin sinyal pada hosting virtual dick di sini
Silakan hubungi kami.
Silakan kirimkan saya pesan pribadi jika Anda memerlukan bantuan untuk sinyal ini,
Saya selalu siap membantu Anda.
Aucun avis
Mininal anda memiliki Modal $3000
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
36 USD par mois
189%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
24
0%
199
80%
100%
3.91
17.22
USD
USD
10%
1:500