Pan Deng

Dnjyf001

Pan Deng
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30.18 USD par mois
croissance depuis 2025 -66%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
542
Bénéfice trades:
348 (64.20%)
Perte trades:
194 (35.79%)
Meilleure transaction:
45.40 USD
Pire transaction:
-35.52 USD
Bénéfice brut:
1 076.92 USD (1 808 875 pips)
Perte brute:
-900.97 USD (1 873 298 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (38.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
62.95 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
43.88%
Charge de dépôt maximale:
105.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.13
Longs trades:
312 (57.56%)
Courts trades:
230 (42.44%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
3.09 USD
Perte moyenne:
-4.64 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-52.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-52.18 USD (6)
Croissance mensuelle:
-7.26%
Prévision annuelle:
-88.05%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
67.26 USD
Maximal:
155.64 USD (74.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.66% (155.57 USD)
Par fonds propres:
15.98% (20.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 213
XTIUSD 118
BTCUSD 77
US500 64
JP225 50
COPPER 8
USDCAD 6
XAGUSD 3
USDJPY 2
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 127
XTIUSD 59
BTCUSD -37
US500 -1
JP225 -12
COPPER 41
USDCAD 0
XAGUSD 13
USDJPY -13
GBPUSD -2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
XTIUSD 6.3K
BTCUSD -134K
US500 25K
JP225 22K
COPPER 412
USDCAD 98
XAGUSD 259
USDJPY -554
GBPUSD -157
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.40 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +38.28 USD
Perte consécutive maximale: -52.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 7
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live08
0.99 × 410
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
Tickmill-Live09
1.01 × 521
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ACYCapital-Live02
1.06 × 85
EGlobal-Classic3
1.10 × 31
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.11 × 1783
Tickmill-Live10
1.13 × 396
ICMarketsSC-Live16
1.18 × 198
Exness-Real14
1.25 × 296
ICMarketsSC-Live06
1.29 × 4232
314 plus...
分享让我快乐！
Aucun avis
2025.09.25 04:45
A large drawdown may occur on the account again
