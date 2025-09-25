SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / THE CACHER BALL BACK TRADING
Jun Ito

THE CACHER BALL BACK TRADING

Jun Ito
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
AxioryAsia-06Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17
Bénéfice trades:
11 (64.70%)
Perte trades:
6 (35.29%)
Meilleure transaction:
3 941.00 JPY
Pire transaction:
-5 492.00 JPY
Bénéfice brut:
19 278.00 JPY (4 271 pips)
Perte brute:
-14 953.00 JPY (2 147 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (8 844.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
8 844.00 JPY (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
5.17%
Charge de dépôt maximale:
115.87%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
15 minutes
Facteur de récupération:
0.48
Longs trades:
9 (52.94%)
Courts trades:
8 (47.06%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
254.41 JPY
Bénéfice moyen:
1 752.55 JPY
Perte moyenne:
-2 492.17 JPY
Pertes consécutives maximales:
2 (-8 152.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-8 152.00 JPY (2)
Croissance mensuelle:
21.67%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
610.00 JPY
Maximal:
8 965.00 JPY (30.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.05% (8 965.00 JPY)
Par fonds propres:
15.94% (4 629.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 15
EURUSD 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 43
EURUSD 6
GBPUSD -12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.2K
EURUSD 87
GBPUSD -120
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 941.00 JPY
Pire transaction: -5 492 JPY
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +8 844.00 JPY
Perte consécutive maximale: -8 152.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AxioryAsia-06Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Exness-Real18
1.37 × 83
FBS-Real-8
2.64 × 33
This is a trading record.


Aucun avis
2025.09.29 03:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 03:31
Share of trading days is too low
2025.09.25 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 01:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 01:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 01:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 01:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 01:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
