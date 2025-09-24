SignauxSections
Peter Lee

RmPsCs

Peter Lee
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
405
Bénéfice trades:
323 (79.75%)
Perte trades:
82 (20.25%)
Meilleure transaction:
1 585.40 AUD
Pire transaction:
-5 014.28 AUD
Bénéfice brut:
37 197.85 AUD (119 665 pips)
Perte brute:
-20 140.27 AUD (77 256 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (2 140.82 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 803.88 AUD (16)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
21.21%
Charge de dépôt maximale:
0.23%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.40
Longs trades:
326 (80.49%)
Courts trades:
79 (19.51%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
42.12 AUD
Bénéfice moyen:
115.16 AUD
Perte moyenne:
-245.61 AUD
Pertes consécutives maximales:
10 (-2 041.01 AUD)
Perte consécutive maximale:
-5 014.28 AUD (1)
Croissance mensuelle:
14.05%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 089.77 AUD
Maximal:
5 022.84 AUD (5.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.71% (5 022.84 AUD)
Par fonds propres:
0.12% (121.77 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 405
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 585.40 AUD
Pire transaction: -5 014 AUD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 140.82 AUD
Perte consécutive maximale: -2 041.01 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-MT4-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Risk management/Persistent & Consistent profit
Aucun avis
2025.09.24 23:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
