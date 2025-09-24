- Croissance
Trades:
405
Bénéfice trades:
323 (79.75%)
Perte trades:
82 (20.25%)
Meilleure transaction:
1 585.40 AUD
Pire transaction:
-5 014.28 AUD
Bénéfice brut:
37 197.85 AUD (119 665 pips)
Perte brute:
-20 140.27 AUD (77 256 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (2 140.82 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 803.88 AUD (16)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
21.21%
Charge de dépôt maximale:
0.23%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.40
Longs trades:
326 (80.49%)
Courts trades:
79 (19.51%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
42.12 AUD
Bénéfice moyen:
115.16 AUD
Perte moyenne:
-245.61 AUD
Pertes consécutives maximales:
10 (-2 041.01 AUD)
Perte consécutive maximale:
-5 014.28 AUD (1)
Croissance mensuelle:
14.05%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 089.77 AUD
Maximal:
5 022.84 AUD (5.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.71% (5 022.84 AUD)
Par fonds propres:
0.12% (121.77 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|405
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 585.40 AUD
Pire transaction: -5 014 AUD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 140.82 AUD
Perte consécutive maximale: -2 041.01 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-MT4-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
