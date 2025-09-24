- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-433
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 10
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
ActivTradesCorp-Server
|0.25 × 2569
|
AdmiralMarkets-Live
|0.27 × 26
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 3
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.02 × 143
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
Eightcap-Live
|3.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.00 × 1
|
FxPro-MT5
|3.67 × 3
|
ClonTrader-Live
|4.00 × 44
Bullhouse Signals – Trading with a focus on consistency
Bullhouse is a company specialized in market analysis, with a proprietary methodology based on identifying liquidity zones and market frequency.
🔹 Our strategy
-
We take 1 to 2 trades per day, focusing on quality, not quantity.
-
We aim for long-term consistency, avoiding overtrading.
-
We use proprietary indicators, developed in-house, to support decision-making.
🔹 Our commitment
-
Risk management always comes first.
-
Results built with transparency and sustainability.
-
A clear strategy, without unrealistic promises.
📈 Our goal is to provide signals for those seeking solid and disciplined growth, valuing patience and capital preservation.
⚠️ Disclaimer: Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results. Always test on a demo account before using signals in live trading.
Good trades for us.
