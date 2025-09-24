SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EURUSD 1H SwingTrade
Luiz Vinicius Pereira Rocha -

EURUSD 1H SwingTrade

Luiz Vinicius Pereira Rocha -
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
5 (55.55%)
Perte trades:
4 (44.44%)
Meilleure transaction:
10.00 USD
Pire transaction:
-7.54 USD
Bénéfice brut:
20.73 USD (416 pips)
Perte brute:
-14.48 USD (849 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (20.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20.73 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
58.44%
Charge de dépôt maximale:
33.80%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.58
Longs trades:
9 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
0.69 USD
Bénéfice moyen:
4.15 USD
Perte moyenne:
-3.62 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-10.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.73 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.25%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.73 USD
Maximal:
10.73 USD (10.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.73% (10.73 USD)
Par fonds propres:
7.52% (7.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -433
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.00 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +20.73 USD
Perte consécutive maximale: -10.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 3
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 10
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
ActivTradesCorp-Server
0.25 × 2569
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 3
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 143
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Eightcap-Live
3.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
3.00 × 1
FxPro-MT5
3.67 × 3
ClonTrader-Live
4.00 × 44
2 plus...
Bullhouse Signals – Trading with a focus on consistency

Bullhouse is a company specialized in market analysis, with a proprietary methodology based on identifying liquidity zones and market frequency.

🔹 Our strategy

  • We take 1 to 2 trades per day, focusing on quality, not quantity.

  • We aim for long-term consistency, avoiding overtrading.

  • We use proprietary indicators, developed in-house, to support decision-making.

🔹 Our commitment

  • Risk management always comes first.

  • Results built with transparency and sustainability.

  • A clear strategy, without unrealistic promises.

📈 Our goal is to provide signals for those seeking solid and disciplined growth, valuing patience and capital preservation.

⚠️ Disclaimer: Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results. Always test on a demo account before using signals in live trading.


Aucun avis
2025.10.02 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 13:35
Share of trading days is too low
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 13:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 12:35
Share of trading days is too low
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 12:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 23:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 22:31 2025.09.24 22:31:29  

Good trades for us.

2025.09.24 22:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 732 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 22:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 732 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 22:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.24 22:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 268 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EURUSD 1H SwingTrade
30 USD par mois
6%
0
0
USD
106
USD
2
0%
9
55%
58%
1.43
0.69
USD
11%
1:200
Copier

