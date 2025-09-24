SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trading Premium EA
Aditia Kusuma

Trading Premium EA

Aditia Kusuma
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12
Bénéfice trades:
9 (75.00%)
Perte trades:
3 (25.00%)
Meilleure transaction:
19.62 USD
Pire transaction:
-2.74 USD
Bénéfice brut:
94.55 USD (9 294 pips)
Perte brute:
-6.87 USD (686 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (92.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
92.73 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.79
Activité de trading:
6.65%
Charge de dépôt maximale:
3.01%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
12.76
Longs trades:
11 (91.67%)
Courts trades:
1 (8.33%)
Facteur de profit:
13.76
Rendement attendu:
7.31 USD
Bénéfice moyen:
10.51 USD
Perte moyenne:
-2.29 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-6.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.87 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.05 USD
Maximal:
6.87 USD (0.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.34% (6.87 USD)
Par fonds propres:
0.87% (17.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 11
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 86
GBPUSD 2
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 8.6K
GBPUSD 25
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.62 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +92.73 USD
Perte consécutive maximale: -6.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.52 × 75
ICMarkets-Live18
0.64 × 28
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
ICMarkets-Live02
1.19 × 16
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
Pepperstone-Edge03
2.08 × 150
Activtrades-4
2.25 × 2248
ICMarketsSC-Live23
2.36 × 28
Pepperstone-Edge01
2.67 × 166
OneTrade-Real
2.89 × 9
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge05
5.67 × 3
Pepperstone-Edge11
8.10 × 40
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
BlackBullMarkets-Live
9.50 × 2
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
On this signal operates the best EA (Expert Advisor) fusion that trades using the One Shoot technique (No Martingale, No Grid, No Hedging) on ​​Currency pairs (GBPUSD) and Gold (XAUUSD) by implementing good Money Management to keep Drawdown as low as possible. Besides through MQL5, you can copy these signals more easily without needing a VPS via the Pelican Trading app.
Aucun avis
2025.09.29 05:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.29 05:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 12:35
Share of trading days is too low
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 12:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.24 20:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 20:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 20:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 20:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 20:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
