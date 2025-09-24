SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Silent Gold
Raivis Benefelds

Silent Gold

Raivis Benefelds
0 avis
Fiabilité
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 1%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
3.24 EUR
Pire transaction:
0.00 EUR
Bénéfice brut:
3.24 EUR (367 pips)
Perte brute:
0.00 EUR
Gains consécutifs maximales:
1 (3.24 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
3.24 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
122 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
1 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
3.24 EUR
Bénéfice moyen:
3.24 EUR
Perte moyenne:
0.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 EUR (0)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.00 EUR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 367
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.24 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +3.24 EUR
Perte consécutive maximale: -0.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
VantageInternational-Live
3.49 × 1030
RoboForex-Pro
6.50 × 2
YLDFX-Server 01
7.69 × 191
