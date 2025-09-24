SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Cogaladie
Bustami

Cogaladie

Bustami
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 28%
FBS-Real-3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
85 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
49.77 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
285.24 USD (557 642 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
85 (285.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
285.24 USD (85)
Ratio de Sharpe:
0.58
Activité de trading:
98.67%
Charge de dépôt maximale:
29.63%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
128
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
58 (68.24%)
Courts trades:
27 (31.76%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
3.36 USD
Bénéfice moyen:
3.36 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
28.44%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
40.09% (516.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 50
BTCUSD 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 225
BTCUSD 61
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 17K
BTCUSD 541K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.77 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 85
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +285.24 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Aucun avis
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 19:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 17:49
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.24 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 17:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
