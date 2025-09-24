SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ea Marche noir Dominus
Allane Dimitri Inamo

Ea Marche noir Dominus

Allane Dimitri Inamo
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 9%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
53
Bénéfice trades:
45 (84.90%)
Perte trades:
8 (15.09%)
Meilleure transaction:
17.49 USD
Pire transaction:
-24.09 USD
Bénéfice brut:
76.26 USD (171 344 pips)
Perte brute:
-46.67 USD (88 529 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (61.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
61.11 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
3.41%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
40 minutes
Facteur de récupération:
1.22
Longs trades:
24 (45.28%)
Courts trades:
29 (54.72%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
0.56 USD
Bénéfice moyen:
1.69 USD
Perte moyenne:
-5.83 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-10.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.09 USD (1)
Croissance mensuelle:
9.09%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.64 USD
Maximal:
24.24 USD (9.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.85% (24.09 USD)
Par fonds propres:
0.15% (0.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 41
BTCUSD 12
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 21
BTCUSD 8
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.1K
BTCUSD 81K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.49 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +61.11 USD
Perte consécutive maximale: -10.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Tickmill-Live08
2.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
23 plus...
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
