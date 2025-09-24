SignauxSections
Duy Tam Nguyen

PIFund FX

Duy Tam Nguyen
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
24 (57.14%)
Perte trades:
18 (42.86%)
Meilleure transaction:
4.15 USD
Pire transaction:
-2.15 USD
Bénéfice brut:
22.34 USD (877 pips)
Perte brute:
-17.56 USD (673 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (4.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4.27 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
2.61%
Charge de dépôt maximale:
14.27%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
29 (69.05%)
Courts trades:
13 (30.95%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.11 USD
Bénéfice moyen:
0.93 USD
Perte moyenne:
-0.98 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-5.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.23 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.06%
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.82 USD
Maximal:
7.59 USD (7.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.13% (7.26 USD)
Par fonds propres:
3.08% (2.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 10
AUDUSD 10
USDCAD 9
EURUSD 8
NZDUSD 3
USDJPY 1
GBPUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 3
AUDUSD 2
USDCAD 3
EURUSD -2
NZDUSD -2
USDJPY 0
GBPUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 75
AUDUSD 180
USDCAD -7
EURUSD -60
NZDUSD -24
USDJPY 45
GBPUSD -5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.15 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +4.27 USD
Perte consécutive maximale: -5.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.37 × 285
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 1302
FXPIG-Server
0.60 × 200
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.85 × 172
Tradeview-Live
0.88 × 8
ICMarkets-MT5
0.90 × 209
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.02 × 97
Alpari-MT5
1.03 × 135
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.20 × 1107
46 plus...
Trading Signal Focused on Forex Majors

Objective: Stable growth with low drawdown.

⚙️ Key Features:

  • Strategy: No Martingale/Grid. Precise entries and exits, average holding time of 4 hours.

  • Performance: Winning rate >65%. Monthly profit 6–8%.

  • Requirements: Capital from 500 USD, Leverage 1:500.

⚠️ Note: Controlled, calm trading phases. Suitable for investors seeking consistent and stable results.

➡️ Subscribe to follow a professional, stable signal.


2025.10.29 13:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.28 08:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 07:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.20 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 06:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 06:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 10:00
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 07:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 07:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 06:40
Share of trading days is too low
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 14:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 14:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 14:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 14:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 14:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
