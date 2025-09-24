- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDCHF
|10
|AUDUSD
|10
|USDCAD
|9
|EURUSD
|8
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|3
|EURUSD
|-2
|NZDUSD
|-2
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDCHF
|75
|AUDUSD
|180
|USDCAD
|-7
|EURUSD
|-60
|NZDUSD
|-24
|USDJPY
|45
|GBPUSD
|-5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.37 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.54 × 1302
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live
|0.85 × 172
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 209
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 4
|
Darwinex-Live
|1.02 × 97
|
Alpari-MT5
|1.03 × 135
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.20 × 1107
Trading Signal Focused on Forex Majors
Objective: Stable growth with low drawdown.
⚙️ Key Features:
-
Strategy: No Martingale/Grid. Precise entries and exits, average holding time of 4 hours.
-
Performance: Winning rate >65%. Monthly profit 6–8%.
-
Requirements: Capital from 500 USD, Leverage 1:500.
⚠️ Note: Controlled, calm trading phases. Suitable for investors seeking consistent and stable results.
➡️ Subscribe to follow a professional, stable signal.
USD
USD
USD