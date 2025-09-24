SignauxSections
Sandi Prasetiawan

Scalping Emas

Sandi Prasetiawan
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 339%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
439
Bénéfice trades:
334 (76.08%)
Perte trades:
105 (23.92%)
Meilleure transaction:
30.00 USD
Pire transaction:
-29.55 USD
Bénéfice brut:
949.98 USD (1 495 924 pips)
Perte brute:
-291.55 USD (668 727 pips)
Gains consécutifs maximales:
66 (107.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
215.04 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
197 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
5.82
Longs trades:
254 (57.86%)
Courts trades:
185 (42.14%)
Facteur de profit:
3.26
Rendement attendu:
1.50 USD
Bénéfice moyen:
2.84 USD
Perte moyenne:
-2.78 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-14.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-113.05 USD (9)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
113.05 USD (11.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.77% (113.05 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 369
BTCUSD 70
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 560
BTCUSD 99
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 311K
BTCUSD 516K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.00 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +107.34 USD
Perte consécutive maximale: -14.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.00 × 29
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
3.10 × 130
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
Exness-MT5Real15
6.12 × 365
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
23.72 × 303
Exness-MT5Real
28.11 × 110
Aucun avis
2025.09.24 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 195 days
