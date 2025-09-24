- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
118
Bénéfice trades:
41 (34.74%)
Perte trades:
77 (65.25%)
Meilleure transaction:
451.60 USD
Pire transaction:
-65.60 USD
Bénéfice brut:
4 617.27 USD (23 394 pips)
Perte brute:
-2 836.89 USD (13 925 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (404.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
540.20 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
33 minutes
Facteur de récupération:
3.77
Longs trades:
69 (58.47%)
Courts trades:
49 (41.53%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
15.09 USD
Bénéfice moyen:
112.62 USD
Perte moyenne:
-36.84 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-313.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-313.80 USD (6)
Croissance mensuelle:
926.95%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
83.80 USD
Maximal:
472.00 USD (21.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.05% (370.40 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|9.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +451.60 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +404.60 USD
Perte consécutive maximale: -313.80 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
23 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This strategy is entirely manual and adapts to current market conditions.When market the market shows a strong,clean trend with high volatility,the focus is on swing trading to capture larger moves over several hours or days.When the market is choppy or rangingwith low volatility,the focus shifts to scalping,taking smaller,faster trades within intraday ranges.Every trade has a predefined stop loss,stricly limited to 5% of account equity per trade,ensuring controlled risk exposure.No high risk methods such as grid trading or martingale systems are used.Each positions stands alone without averaging down or doubling up.
