Signaux / MetaTrader 4 / EnigmaFx
Nerijus Mierkis

EnigmaFx

Nerijus Mierkis
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 927%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
118
Bénéfice trades:
41 (34.74%)
Perte trades:
77 (65.25%)
Meilleure transaction:
451.60 USD
Pire transaction:
-65.60 USD
Bénéfice brut:
4 617.27 USD (23 394 pips)
Perte brute:
-2 836.89 USD (13 925 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (404.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
540.20 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
33 minutes
Facteur de récupération:
3.77
Longs trades:
69 (58.47%)
Courts trades:
49 (41.53%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
15.09 USD
Bénéfice moyen:
112.62 USD
Perte moyenne:
-36.84 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-313.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-313.80 USD (6)
Croissance mensuelle:
926.95%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
83.80 USD
Maximal:
472.00 USD (21.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.05% (370.40 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 118
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9.5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
23 plus...
This strategy is entirely manual and adapts to current market conditions.When market the market shows a strong,clean trend with high volatility,the focus is on swing trading to capture larger moves over several hours or days.When the market is choppy or rangingwith low volatility,the focus shifts to scalping,taking smaller,faster trades within intraday ranges.Every trade has a predefined stop loss,stricly limited to 5% of account equity per trade,ensuring controlled risk exposure.No high risk methods such as grid trading or martingale systems are used.Each positions stands alone without averaging down or doubling up.
Aucun avis
2025.09.25 11:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 11:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 13:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
