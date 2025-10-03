SignauxSections
R Eko Permono Jati

MACD_MA_EA

R Eko Permono Jati
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 170%
OctaFX-Real3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
89
Bénéfice trades:
75 (84.26%)
Perte trades:
14 (15.73%)
Meilleure transaction:
85.19 USD
Pire transaction:
-37.07 USD
Bénéfice brut:
2 010.43 USD (1 645 837 pips)
Perte brute:
-263.03 USD (366 489 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (474.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
474.75 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.82
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.48%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
42.83
Longs trades:
69 (77.53%)
Courts trades:
20 (22.47%)
Facteur de profit:
7.64
Rendement attendu:
19.63 USD
Bénéfice moyen:
26.81 USD
Perte moyenne:
-18.79 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-40.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-40.80 USD (2)
Croissance mensuelle:
66.65%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
40.80 USD (1.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.25% (40.80 USD)
Par fonds propres:
34.10% (609.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 44
SPX500 26
BTCUSD 9
XAUUSD 7
XTIUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 871
SPX500 426
BTCUSD 250
XAUUSD 151
XTIUSD 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 8.7K
SPX500 8K
BTCUSD 1.2M
XAUUSD 15K
XTIUSD 98
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.19 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +474.75 USD
Perte consécutive maximale: -40.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 2
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.02 × 182
Tickmill-Live10
0.11 × 94
ThreeTrader-Live
0.14 × 551
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 1076
Exness-Real11
0.66 × 56
Tickmill-Live04
0.70 × 10
BlueberryMarkets-Live
0.76 × 366
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 46
Pepperstone-Edge12
1.35 × 183
OctaFX-Real7
1.39 × 346
OctaFX-Real
2.12 × 281
OctaFX-Real3
2.63 × 48
SageFx-Live
3.47 × 167
NPBFX-Real
3.60 × 10
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
RoboForex-Pro-2
4.36 × 469
OctaFX-Real8
4.67 × 244
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
This EA is based on MACD and Moving Average. Grid trading is used to step size and step lot. Optimization is rerun every early month to optimize the EA parameter to maximize profit and minimize drawdown.
Aucun avis
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.14 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 11:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.14 06:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 08:24
No swaps are charged
2025.10.13 08:24
No swaps are charged
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 20:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 01:18
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 10:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 10:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 10:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MACD_MA_EA
30 USD par mois
170%
0
0
USD
2.2K
USD
8
100%
89
84%
100%
7.64
19.63
USD
34%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

