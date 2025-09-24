SignauxSections
Get Rich Quick
Ishtiaq Ahmad

Get Rich Quick

Ishtiaq Ahmad
1 avis
6 semaines
1 / 145 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -69%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
339
Bénéfice trades:
256 (75.51%)
Perte trades:
83 (24.48%)
Meilleure transaction:
33.85 GBP
Pire transaction:
-78.97 GBP
Bénéfice brut:
708.80 GBP (340 981 pips)
Perte brute:
-845.94 GBP (65 228 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (102.21 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
102.21 GBP (43)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
94.16%
Charge de dépôt maximale:
191.64%
Dernier trade:
54 il y a des minutes
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
-0.22
Longs trades:
160 (47.20%)
Courts trades:
179 (52.80%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-0.40 GBP
Bénéfice moyen:
2.77 GBP
Perte moyenne:
-10.19 GBP
Pertes consécutives maximales:
13 (-208.16 GBP)
Perte consécutive maximale:
-208.16 GBP (13)
Croissance mensuelle:
-77.53%
Algo trading:
27%
Prélèvement par solde:
Absolu:
176.72 GBP
Maximal:
622.22 GBP (96.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.39% (622.22 GBP)
Par fonds propres:
88.86% (132.59 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 192
EURUSD 137
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -206
EURUSD 3
BTCUSD 26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -6K
EURUSD -1.1K
BTCUSD 293K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.85 GBP
Pire transaction: -79 GBP
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +102.21 GBP
Perte consécutive maximale: -208.16 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.59 × 109
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 260
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 294
ICMarketsSC-Live25
1.27 × 548
ICMarketsSC-Live14
1.40 × 47
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
OrbexGlobal-Live
2.25 × 4
ICMarketsSC-Live20
2.32 × 203
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
19 plus...
AI based algo trading system constantly monitored by forex trading expert with over 30 years experience.
Note moyenne:
EdgarBriceno
10
EdgarBriceno 2025.09.24 16:45 
 

Simply wonderful signal.

2025.10.07 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 15:56
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 21:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 19:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 12:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 17:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 19:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 17:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 13:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Get Rich Quick
30 USD par mois
-69%
1
145
USD
63
GBP
6
27%
339
75%
94%
0.83
-0.40
GBP
96%
1:500
