Itamar Pedreira Souza

NiveisGEX

Itamar Pedreira Souza
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -26%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
16 (48.48%)
Perte trades:
17 (51.52%)
Meilleure transaction:
9.87 USD
Pire transaction:
-17.04 USD
Bénéfice brut:
53.72 USD (758 465 pips)
Perte brute:
-93.08 USD (7 096 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (12.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12.76 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Activité de trading:
44.36%
Charge de dépôt maximale:
85.11%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.57
Longs trades:
12 (36.36%)
Courts trades:
21 (63.64%)
Facteur de profit:
0.58
Rendement attendu:
-1.19 USD
Bénéfice moyen:
3.36 USD
Perte moyenne:
-5.48 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-35.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.63 USD (7)
Croissance mensuelle:
-26.24%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
56.47 USD
Maximal:
69.23 USD (42.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.54% (69.23 USD)
Par fonds propres:
17.32% (17.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -911
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.87 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +12.76 USD
Perte consécutive maximale: -35.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 plus...
"Preços de Interesse do Institucional" (Os Níveis-Chave)

Os níveis de gamma são justamente os preços onde há uma enorme concentração de opções prestes a entrar no money (ITM) ou sair do money (OTM).

  • Suporte Gamma: Um nível com uma grande concentração de opções de VENDA (Puts). Se o preço cair até lá, os market makers serão forçados a VENDER agressivamente para se hedgear, potencialmente criando uma base de compra (poce a venda forçada pode esgotar-se, virando o mercado).

  • Resistência Gamma: Um nível com uma grande concentração de opções de COMPRA (Calls). Se o preço subir até lá, os market makers serão forçados a COMPRAR agressivamente, potencialmente criando um teto de venda.


O que é exposição gama (GEX)?

Gama

O gama é a derivada de segunda ordem do preço de uma opção, representando a taxa de variação do delta (a derivada de primeira ordem, que mede a exposição direcional) por cada variação de 1% no preço do ativo subjacente 15.

Por exemplo, um gama de 0,1 significa que o delta aumenta em 0,1 para cada aumento de $1 no subjacente.

GEX

A exposição gama (GEX) agrega a gama em todas as opções para um ativo, refletindo o ajuste delta total exigido pelos formadores de mercado para um movimento de 1% no preço.

É calculada da seguinte forma:

GEX = ΔDelta / ΔPreço (1%)

Por exemplo, se um aumento de 1% no preço aumenta o delta em +7.000 e uma queda de 1% reduz em -5.000, o GEX seria 2.000.

Por que a exposição gama é importante

Os formadores de mercado (que vendem opções) protegem constantemente suas posições para se manterem neutros. Sua atividade de proteção afeta diretamente a ação do preço:

Exposição gama positiva (gama longa):

  • Os corretores vendem ações quando os preços sobem e compram quando os preços caem.
  • Estabiliza os mercados (por exemplo, reduz a volatilidade).
  • É comum quando muitos traders compram opções de venda/compra para proteção/especulação.

Exposição gama negativa (gama curta):

  • Os corretores compram ações quando os preços sobem e vendem quando os preços caem.
  • Alimenta o momentum (por exemplo, “gamma squeezes” como a GameStop em 2021).
  • Acontece quando os formadores de mercado estão vendidos em opções (por exemplo, durante frenesi de ações meme).


